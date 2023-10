Déchets plastiques : une bombe à retardement

Déchets

Traité international contre la pollution plastique, consultation sur la consigne des bouteilles en plastique, extension des consignes de tri, avis du Cese, etc. On a rarement autant parlé de ce sujet, qui menace gravement la biodiversité et la santé. De l’amont à l’aval, les collectivités ont un rôle crucial à jouer.

