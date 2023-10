« Il est important d’aller vers des emballages en plastique recyclables »

Depuis le 1er janvier 2023, tous les emballages plastiques vont dans la poubelle jaune. Ce changement des consignes de tri entraîne la mise en place de filières de valorisation. Jean-Patrick Masson, vice-président de Dijon métropole et président du Cercle national du recyclage, nous explique ce que cela engendre pour les collectivités.

Qu’est-ce qu’a impliqué le changement des consignes de tri ?

Tous les centres de tri ont dû être refaits. Pour Dijon métropole, cela représente un investissement de 30 millions d’euros, pour 35 000 tonnes de déchets recyclables par an. Cela comprend les plastiques, mais aussi les métaux, le papier. C’est l’extension des consignes de tri du plastique qui a rendu obligatoires ces travaux et la mise en place de machines différentes pour trier les films plastiques et les pots de yaourts notamment.

Que pensez-vous de la consigne des bouteilles en plastique ?

On n’a pas besoin de ça pour atteindre l’objectif de recyclage de 100 % des bouteilles en plastique en 2030. En région Val-de-Loire et en ...