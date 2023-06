La cartographie des risques financiers gagne du terrain

Qualité comptable

Publié le 13/06/2023 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : Actu experts finances, France

En vigueur depuis janvier, le régime de responsabilité des gestionnaires publics conduit à renforcer l’identification des risques financiers au sein des collectivités, en particulier les plus grandes.

« Bien que peu présente encore, la carto­graphie des risques financiers progresse, surtout dans les grandes collectivités. Parmi les outils de qualité comptable, c’est un de ceux qui se développent le plus », observe Fabrice Pierre-Abelé, directeur du budget et des finances au conseil départemental de l’Oise et copilote du groupe de travail de l’association de professionnels ­Afigese­ dédié à la fiabilité et à la qualité des comptes.

L’entrée en vigueur, au 1er janvier 2023, du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics (RGP) a ravivé l’intérêt des collectivités pour l’exercice, dans un climat d’inquiétude sur les impacts de la réforme. « L’expérimentation de la certification des comptes avait conduit à une démarche de contrôle interne et d’analyse des risques, encore en ...