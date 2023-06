9 conseils pour installer des ombrières photovoltaïques

Poussées par la législation, les ombrières photovoltaïques vont petit à petit investir les parkings existants ou à venir. Il faudra établir un diagnostic, veiller à une rentabilité optimale, choisir entre autoconsommation ou revente, entretenir…

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

1. Satisfaire aux obligations réglementaires

La loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (ENR) du 10 mars 2023 impose d’équiper les parcs de stationnement extérieurs existants ou futurs de plus de 1 500 m2 sur au moins la moitié de leur superficie d’ombrières photovoltaïques (art. 40), sauf en cas de contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales, environnementales, paysagères ou financières inacceptables. Pour les parkings en régie, la loi entre en vigueur au 1er juillet 2026 (plus de 10 000 m2) et au 1er juillet 2028 (1 500 à ...