Déception générale après les annonces pour relancer le marché du logement

Logement

Publié le 06/06/2023 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la une, France

Elisabeth Borne a présenté, le 5 juin, une série de mesures pour relancer le marché du logement, en crise depuis plusieurs mois. Après des semaines d'attente, c'est la déception qui domine chez la majorité des acteurs.

Etat et collectivités locales

Un « rendez-vous manqué », « la montagne accouche d’une souris », « tout un secteur méprisé »… La déception des acteurs publics et privés du logement est à la hauteur des attentes qu’a suscité le Conseil national de la refondation pour le logement, dont les conclusions ont été présentées le 5 juin, suivies d’une série d’annonces portées par la Première ministre pour relancer la machine. Ces conclusions avaient été repoussées une première fois pour, selon l’entourage ministériel, formuler des propositions plus adaptées à la crise que connaît le secteur depuis des mois. L’attente était donc d’autant plus forte.

Le ministre chargé du logement et de la ville, Olivier Klein, a ...