Les DMTO : une recette fortement exposée à la conjoncture économique

Suite aux dernières réformes fiscales qui sont venues substituer la fiscalité locale directe par de la fiscalité transférée (taxe sur la valeur ajoutée), les collectivités territoriales et notamment les départements ne disposent plus d'aucun levier fiscal sur lequel agir en cas de mauvaise conjoncture économique. Dans ce contexte aléatoire, les droits de mutation à titre onéreux constituent une recette non seulement essentielle mais aussi stratégique pour les collectivités, au regard des enjeux financiers qu'ils représentent.

