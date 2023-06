[Fiche Finances] Finances

Les sources de financement locales du monde de la culture

La publication récente, presque concomitante au cours du premier semestre 2023, du rapport public annuel de la Cour des comptes, dans son volet portant sur les festivals et la politique du spectacle vivant, ainsi que du rapport Bargeton sur la stratégie de financement de la filière musicale, invite à s'interroger sur les perspectives actuelles de la culture dans les territoires. Outre un constat ancien et renouvelé de disparité des financements publics de la culture, les conclusions de ces travaux approfondissent la réflexion relative à la gouvernance des événements culturels et aux instruments pouvant garantir leur santé financière. Pour les collectivités territoriales, la culture répond à un double objectif d'attractivité et de solidarité.

