Les actions à mener quand les travaux prennent du retard

Commande publique

Publié le 07/06/2023 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France

Il arrive que les chantiers prennent du retard. Dans cette analyse, Anthony Pinto, avocat, décrypte les dispositions du cahier des clauses administratives générales (CCAG)-travaux sur les sanctions que les acheteurs publics peuvent décider d'appliquer dans un tel cas.

Crise sanitaire, guerre en Ukraine et pénuries exceptionnelles et durables des matières premières et de composants électroniques : les retards de chantier s’accumulent et de nombreuses incertitudes planent quant aux délais de reprise ou de finalisation des travaux.

Les acheteurs publics sont, dans ce contexte, invités par Matignon à faire preuve de clémence vis-à-vis de leurs ­cocontractants, en aménageant les délais d’exécution des marchés ou en gelant les pénalités et autres sanctions contractuelles (1).

Toutefois, de telles mesures ne peuvent être concédées qu’à la condition que le titulaire soit en mesure de prouver que les retards observés sur le chantier « résultent bien directement des ­circonstances ­extérieures à l’entreprise et non de ses choix de gestion ». Une appréciation ...

