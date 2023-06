Une médaille de la fonction publique qui en cache d’autres

40 ans du statut

Publié le 14/06/2023 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Traduction sur cuivre du statut général des fonctionnaires, la médaille de la fonction publique française permet, à côté d’autres décorations, de reconnaître l’engagement des agents en faveur du service public.

Une médaille symbolisant la conception française de la fonction publique ? L’idée a germé dans la tête d’Anicet Le Pors, alors ministre de la Fonction publique et des réformes administratives, en même temps qu’était lancée l’élaboration du statut général des fonctionnaires en 1982. Un comité de sélection est constitué et un concours organisé par la direction des monnaies et médailles. Son thème : donner à voir l’unité et la diversité de la fonction publique française. Une trentaine d’artistes participe. « Il est intéressant de noter que beaucoup ont retenu comme éléments symboliques la SNCF et la Sécurité sociale. Alors que ce ne sont pas des services publics ! » se souvient Anicet Le Pors. C’est le sculpteur Michel Baduel qui est sélectionné. Il lui est toutefois demandé de ­retravailler le revers.

Tirage limité