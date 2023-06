L’intelligence collective fait évoluer les conditions de travail

Management

Publié le 16/06/2023 • Par Maud Parnaudeau • dans : France, Régions, Toute l'actu RH

Sous l’impulsion du directeur général des services, les agents de Saint-Sulpice-la-Pointe, dans le Tarn, sont associés à la transformation managériale de la collectivité.

[Saint-Sulpice-la-Pointe, Tarn, 195 agents, 9 500 hab.] « Définir les conditions de travail de demain avec et pour les agents » est l’ambition d’Alaric Berlureau, directeur général des services (DGS) de Saint-Sulpice-la-Pointe. Accompagnée par le cabinet Exaeco, dont l’animation en mode « intelligence collective » est la spécialité, la commune a engagé sa transition managériale en octobre 2021.

A partir d’une enquête réalisée auprès des agents, ces derniers ont eux-mêmes défini les sujets prioritaires à confier à des groupes de travail participatifs. Un premier groupe a abouti à la rédaction d’une charte du bien ­travailler-ensemble. « La commande était de nous pencher sur la relation hiérarchique, mais nous avons souhaité que cette charte traite aussi des relations entre agents, entre élus et agents, et entre habitants et agents », indique William­ Chevre­, directeur d’un accueil périscolaire, participant au groupe « charte ». Avec les autres contributeurs, il a été formé comme « facilitateur » pour organiser des ateliers auprès des agents et recueillir leurs propositions.

Sens des responsabilités

D’autres groupes ont permis de faire évoluer la charte du télétravail et de réfléchir à la manière de mieux communiquer en interne, à travers notamment l’élaboration d’un journal réalisé par les agents.

« Ce qui est intéressant est que nous réfléchissons ensemble, sans

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne