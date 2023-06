Avec l’évaluation participative, les usagers font remonter leur expérience

Démocratie locale

Publié le 14/06/2023 • Par Clément Le Foll • dans : Innovations et Territoires, Régions

Afin d’obtenir un retour de terrain sur le fonctionnement de certains services, comme les pistes cyclables ou la cantine scolaire, des villes ont recours à l’évaluation participative. Les citoyens peuvent faire part de leur expérience. Certaines collectivités mènent des enquêtes auprès des citoyens ou organisent une journée pour qu’ils puissent, par exemple, tester un équipement et donner leur avis.

Chiffres-clés 2 000 personnes ont été mobilisées pour la tenue de la Nuit de la solidarité à Paris, qui a permis de recenser et d’échanger avec les personnes sans-abri.

La journée est ­spéciale pour Mary-Lou et Nohan, élèves à l’école élémentaire publique Pierre – et – Marie-Curie, et pour Maëlie et Louise, élèves à l’école élémentaire privée Saint-Anne. Le quatuor se réunit le 10 mars 2021 au restaurant scolaire Les Hélianthes. Pas question de conjugaison ou de mathématiques aujourd’hui. Il s’agit de goûter des échantillons de nourriture proposés par les différents candidats au nouveau marché pour la fourniture et la livraison de denrées alimentaires de ­Cordemais (3 800 hab., Loire-Atlantique). « Il était indispensable que les enfants donnent leurs avis et participent au choix final des fournisseurs », affirme ­Hervé ­Malvaud, responsable du restaurant scolaire et chef de cuisine.

Comme à « Top chef »

En plus de deux mamans d’élèves, ­Emilie ­Chapalain, adjointe au maire de Cordemais, chargée de la vie scolaire, de l’enfance et de la jeunesse, accompagne les enfants au cours de cette dégustation, dont elle est à l’initiative. « La volonté politique était de permettre aux enfants de ­participer aux choix des aliments et de donner un avis sur ce qui leur est servi, dans la limite de nos autres contraintes bien sûr, comme l’équilibre des repas ou le budget. C’est un moyen pour eux d’être acteurs de leur alimentation », confie Emilie Chapalain.

Pizza, crêpe à l’emmental, cheeseburger, dos de cabillaud, cœur de filet de merlu, nugget de poulet, yaourt, purée de fruits : pendant près d’une heure et demie,