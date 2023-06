Les 24 Territoires d’innovation sur les rails

Territoires d’innovation

Retenus comme Territoires d’innovation, 24 projets évoluent avec acteurs publics et privés, sur le terrain de la transition écologique, comme par exemple des réalisation à La Rochelle et ou à Dunkerque.

Faire émerger des talents et plus particulièrement dans les domaines de la transition énergétique ou de la santé ! Avec cet objectif, le dispositif Territoires d’innovation, porté par l’État et la Banque des territoires, a donné un coup de projecteur à 24 dossiers retenus dans le cadre d’un appel à projets. Ils devaient être innovants mais aussi réplicables et exemplaires, en terme de développement économique durable et d’amélioration des conditions de vie des populations.

Chaque territoire a fait le choix stratégique d’un thème et le dispositif a été doté d’une enveloppe de 450 millions d’euros sur 15 ans (150 millions d’euros de subventions et 300 millions d’euros d’investissement en fonds propres) et s’inscrit désormais, dans la durée, dans le programme France 2030.