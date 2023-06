Jury citoyen, dessine-moi un marché de Noël…

Démocratie locale

La ville a constitué un jury citoyen pour travailler sur les évolutions possibles de son marché de Noël. Parmi les suggestions citoyennes : mettre les chalets à hauteur d’enfants, pouvoir faire des dons que des publics précaires pourront dépenser sur le marché ou intégrer des citoyens dans le jury de sélection des exposants.

Des illuminations partout dans la ville, des chalets en bois posés au pied de la cathédrale, des dizaines de personnes qui découvrent des produits locaux autour d’un verre de vin chaud… Chaque année, « Strasbourg capitale de Noël », nom donné au marché de Noël de la ville, attire plusieurs millions de visiteurs.

Mais la vision de carte postale qu’en ont les touristes n’est pas celle de l’ensemble de la population. Certains Strasbourgeois regrettent la foule dans les rues et les difficultés à se déplacer – notamment en automobile – engendrées par cette fête à ciel ouvert. « Nous avons vu qu’au fil des ans l’événement était perçu comme une nuisance par une partie des habitants et que le désamour était de plus en plus profond », confirme Guillaume Libsig.

Trou dans la raquette

Fort de ...