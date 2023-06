Les budgets verts doivent être plus simples afin de séduire

Etude « La Gazette » - Grant Thornton

Publié le 05/06/2023 • Par Pascale Tessier • dans : Actualité Club finances, France

La budgétisation verte est vue comme efficace. Mais les collectivités, notamment les plus petites, peinent à la déployer, en raison d’un manque d’expertise en interne et d’une méconnaissance des méthodes, montre l’étude «La Gazette» - Grant Thornton. Le chemin risque d’être long pour convaincre les 58 % qui n’ont pas prévu sa mise en œuvre.

Chiffres-clés 72 % des collectivités prévoient d’augmenter la part de leurs achats responsables. Pour 21 % d’entre elles, cela ne représente que 5 % de leurs achats totaux.

40 % estiment inefficace le déploiement de la budgétisation verte comme accélérateur de la transition écologique au sein de leur collectivité.

Loin d’être un vœu pieux, la budgétisation verte est encore à la peine, selon l’étude exclusive de « La Gazette », en partenariat avec Grant Thornton ! Au sein des collectivités territoriales – tous niveaux confondus –, elle représente certes une préoccupation réelle, mais moins prégnante que l’étape précédente du verdissement des investissements et des achats.

Si 21 % des collectivités interrogées en sont toujours au stade de prévoir la mise en œuvre d’une politique formalisée d’investissements et d’achats responsables, 61 % sont déjà passées à l’acte (dont 36 % depuis trois à cinq ans), aussi bien en matière de rénovation énergétique (82 % du volume total des achats) que de mobilité (73 %, mais seulement 56 % dans les communes de moins de 10 000 hab.), d’alimentation (70 %), des fournitures courantes de service (69 %) ou de la construction durable des nouveaux bâtiments (61 %) (voir le ­graphique n° 1).

Subventions de l’Etat

Pour 15 % des répondants, les achats responsables représentent entre 25 et 50 % de l’ensemble des dépenses. Face aux enjeux et à la réglementation, 72 % sont décidés à augmenter cette part dans les années à venir, mais 8 % ne ­l’envisagent pas.

S’engager dans une politique d’achats responsables est l’un des axes forts de la plupart des collectivités territoriales souhaitant accélérer la transition écologique. Elle représente 65 % de leurs intentions (voir le graphique n° 2). Les autres portent sur la surveillance de la consommation énergétique du patrimoine bâti (67 %) ou une ­stratégie du numérique ­responsable (49 %).

Les collectivités disent ne pas être en mesure de conditionner leurs aides et subventions à des critères environnementaux en raison des difficultés auxquelles elles doivent faire face, qu’il s’agisse du délai de mise en place jugé très long par 64 % des répondants, des coûts élevés (46 %) et d’un manque de visibilité concernant les retours sur investissements (39 %). Ainsi, seulement 35 % des répondants ont mis en place une politique d’écoconditionnalité (voir le graphique n° 2). Malgré tout, les collectivités sont convaincues de l’efficacité des mesures destinées à favoriser leur transition écologique.

Un manque de compétences

Afin de financer leurs décisions, une large partie des collectivités utilise des moyens de financements verts : subventions environnementales de l’Etat, fonds vert (pour 61 % des répondants), certificats d’énergie (42 %) ou les subventions européennes spécifiques à la transition écologique (30 %) (voir le graphique n° 3). Toutefois, elles se disent confrontées à « un manque de compétences » pour gérer ces sujets : expertise technique en interne (44 % des réponses), difficulté des conditions d’obtention (40 %) ou contraintes de ­fléchage (34 %) (voir le graphique n° 4). Ce qui ne les empêche pas de se déclarer « satisfaites » des moyens de financement, notamment, des opérations de tiers-financement (82 % des répondants), des certificats d’énergie (70 %) et des ­subventions européennes (68 %).

Malgré la réglementation thermique, celle sur la gestion des déchets et autres textes environnementaux appliqués au secteur public, les collectivités ayant adopté une approche de budgétisation verte restent minoritaires : 13 % d’entre elles seulement (16 % des plus de 10 000 habitants et 8 % des plus petites) ont mis en place les outils nécessaires, tels que la méthode des objectifs de développement durable pour 35 % ou la méthode d’I4CE (31 %).

Ce retard peut être imputé aux outils jugés « difficiles » par de nombreux répondants, à commencer par la mise en place d’une budgétisation du carbone, dont l’évaluation du niveau de difficulté hérite d’une note moyenne de 6 sur 10. D’autres estiment qu’elle permet pourtant de mieux sensibiliser les différentes parties prenantes à la transition écologique.

L’absence de ressources internes dédiées à la budgétisation verte (pour 59 % des répondants), la méconnaissance des méthodes disponibles (50 %) et le manque de formation (47 %) créent autant d’obstacles à la mise en œuvre d’une budgétisation verte. D’autant que 45 % des répondants affirment que leur collectivité n’a pas recours à des experts externes pour les aider à mettre en place une ­budgétisation verte.

Une efficacité qui convainc

Pourtant, cette dernière semble convaincre de son efficacité, à commencer par les collectivités ayant déjà mis en place les outils nécessaires : 72 % d’entre elles pensent que la budgétisation verte favorise la transition écologique au sein de leur territoire. A l’opposé, 34 % des collectivités (27 % des plus de 10 000 habitants et 48 % des plus petites) n’envisagent pas la mise en place d’outils de budgétisation verte et 24 % ne savent pas.