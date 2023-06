Régulation de l’installation des médecins libéraux : un refus ferme du gouvernement

Déserts médicaux

Publié le 05/06/2023 • Par Aurélien Hélias • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

L’accès aux soins était au cœur des assises des Petites villes les 1er et 2 juin, à Millau. Avec des maires et certains parlementaires soucieux d’une régulation de l’installation des libéraux en faveur des zones sous-dotées, ce dont ne veulent pas entendre parler ni la ministre déléguée à l’organisation territoriale de santé, ni les futurs médecins…

Etat et collectivités locales

C’est toujours non. Face à la multiplication des déserts médicaux, en ruralité comme dans plusieurs territoires urbains, l’idée de réguler l’installation des médecins libéraux pour favoriser les zones sous-dotées ne fait toujours pas recette chez l’exécutif. « C’est assez clair : le gouvernement est contre toute forme de coercition, de réglementation, de coercition, est venue répéter, comme elle l’avait fait devant les élus intercommunaux en octobre dernier, Agnès Firmin Le Bodo, devant les maires des petites villes réunies pour leurs assises les 1er et 2 juin 2023, à Millau (Aveyron). L’argument de la ministre déléguée à l’Organisation territoriale et aux professions de santé ? « Toute forme d’obligation serait délétère pour l’exercice en médecine libérale. Les jeunes nous disent “si ...