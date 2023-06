Les petites villes face à un « mur d’investissements » écologiques

Congrès d'élus

Publié le 04/06/2023 • Par Romain Gaspar Yann Chérel Mariné • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Lors des 25e Assises des petites villes de France organisée par l’association éponyme, le financement de la transition écologique était dans toutes les têtes. Pour faire face au “mur d’investissements” qui s’annonce, les maires présents ont réclamé des moyens et ont appelé l’Union européenne à être plus souple face à la dette verte.

« Il y a des fonds, des dispositifs qui ne sont clairement pas adaptés pour nous, et pourtant on voit qu’il y a du pognon à aller chercher ! ». Aux Assises des petites villes de France organisé par l’association d’élus du même nom, le maire (PS) d’Argentan (Orne, 13 400 hab.), Frédéric Léveillé, a exprimé un désarroi largement partagé par ses collègues à la sortie de l’un des ateliers organisé à Millau (Aveyron, 21 500 hab.), ces 1 et 2 juin. Les maires de ces communes de 2 500 à 25 000 habitants constatent une inadéquation entre l’accélération nécessaire sur la transition écologique et des financements pas toujours clairs pour cette strate de collectivités.