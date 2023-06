Les maires de banlieues craignent de « tomber de haut »

Politique de la ville

Publié le 02/06/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Ville et banlieue

Emmanuel Macron et Olivier Klein, ministre de la Ville, pourraient s’exprimer en deux temps sur l’avenir de la politique en faveur des banlieues, dans la deuxième quinzaine de juin. Mais si ces modalités se précisent enfin après des mois d’attente, les élus de l’association Ville et banlieue, réunis à Villejuif le 2 juin, s’inquiètent d’être déçus des mesures qui seront annoncées.

Pour les élus de communes populaires, l’attente, qui se prolonge de directives nationales pour l’avenir de la politique de la ville est intenable. Le 2 juin, les représentants de Ville et banlieue ont profité d’être réunis à Villejuif pour la 4e étape de leur tournée de préparation des 40 ans de leur association (les 18 et 19 octobre à Lyon), pour lancer une énième alerte : « Il y a urgence pour les habitants de nos quartiers, assure le président, Gilles Leproust, maire d’Allonnes (Sarthe). Les associations nous le disent aussi, comme les bailleurs sociaux. Il faut des réponses concrètes et urgentes dès le 1er juillet. »

Une cinquantaine de maires ou leurs adjoints ont désormais signé la tribune publiée le 25 mai dans le Monde, dans laquelle 29 d’entre eux lançaient un appel à un « plan ...

