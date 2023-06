Industrie verte : l’efficacité des motifs d’exclusion de la commande publique en question

Commande publique

Publié le 02/06/2023 • Par Mathilde Elie • dans : Actu juridique, France

A l’occasion d’une audition sur le projet de loi Industrie verte par la commission sénatoriale des affaires économiques mercredi 31 mai 2023, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a été interrogé sur la mise en œuvre des motifs d’exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession.

C’est l’une des mesures commande publique du projet de loi Industrie verte présenté en mai : l’introduction de deux nouveaux motifs d’exclusion des marchés publics et des contrats de concession, applicables de manière facultative par l’acheteur. L’objectif est de pousser les acteurs du secteur vers une commande publique plus verte et responsable.

Dans le détail, le texte prévoit la possibilité d’exclure les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations de publication d’informations en matière de durabilité issues de la directive européenne du 14 décembre 2022. Le second motif d’exclusion concerne les entreprises de plus de 500 salariés qui n’auraient pas établi leur bilan d’émission de gaz à effet de serre (BEGES).

