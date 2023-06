Projet de loi industrie verte : premières tensions en vue entre ZAN et développement économique

Développement économique

Publié le 02/06/2023 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Auditionné par le Sénat sur le projet de loi industrie verte, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire estime que les projets économiques doivent primer sur l'objectif du Zéro artificialisation nette (ZAN), alors que la proposition de loi sénatoriale sur le ZAN doit être prochainement examinée.

Présenté le 16 mai dernier, le projet de loi Industrie verte vise à « faciliter, financer, favoriser la réindustrialisation avec zéro émission carbone » et former la population afin de « recréer une culture industrielle en France ». Les territoires sont appelés à s’impliquer notamment en facilitant la mise à disposition de foncier le plus aménagé et le plus rapidement possible.

Le gouvernement propose notamment « d’offrir 50 sites labellisés France 2030 » et de dépolluer les friches industrielles afin de constituer un stock stratégique de foncier productif d’une surface totale comprise entre « 10 000 et 20 000 hectares » selon ses estimations. Il assure pouvoir les trouver dans les « 170 000 ha de friches à dépolluer ».

Dans l’entourage du ministre de l’économie Bruno Le ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier