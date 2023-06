Le « service public de la petite enfance » enfin lancé

Petite enfance

Publié le 02/06/2023 • Par Chloé Rabs • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Après plusieurs mois d’attente, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé la création d’un « service public de la petite enfance », chargé d’améliorer la quantité et la qualité des modes de garde.

« Plus de place, plus de personnels, plus de qualité. » En déplacement à Angers (Maine-et-Loire), la Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé le 1er juin la création d’un « service public de la petite enfance ». Ces mesures étaient attendues depuis plusieurs mois autant par les professionnels que par les parents, alors que la recherche d’un mode de garde reste encore un parcours du combattant pour bon nombre d’entre eux et que les tensions de recrutement s’aggravent.

Petite enfance : légèrement moins de places d’accueil

Pour répondre aux premiers, l’État va mobiliser 5,5 milliards d’euros pour créer 100.000 places supplémentaires en crèche d’ici à 2027, avec l’objectif d’aboutir à 200.000 nouvelles places d’ici à 2030 – sur 458 000 places ...

