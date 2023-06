Les collectivités, chaînon manquant d’un rapport de la Cour des comptes sur l’enseignement privé

Politiques éducatives

Publié le 02/06/2023 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Dans un rapport publié jeudi 1er juin 2023, la Cour des comptes regrette le manque de mixité sociale dans l’enseignement privé sous contrat et elle en tient l’Etat pour responsable en partie. Elle préconise « l’incitation plutôt que la réglementation ». Et ne fait qu’effleurer la place des collectivités dans la problématique.

« Un travail inédit, destiné à objectiver le débat public » : le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qualifie ainsi le rapport publié jeudi 1er juin 2023 par la juridiction financière (1). Un document de 159 pages, « monographie » d’un enseignement privé sous contrat qui comptait lors de la dernière rentrée scolaire plus de deux millions d’élèves, soit 17,6% des effectifs scolarisés. Et ce, dans 7 573 établissements, 96% d’entre eux relevant de l’enseignement catholique. Leur répartition géographique est hétérogène : très présents dans l’Ouest, jusqu’à accueillir respectivement 40,4% et 37,7% dans les académies de Rennes et de Nantes, un peu moins à Paris (30,3%), nettement moins dans d’autres régions du pays. Parfois, notamment en Bretagne, l’enseignement priv ...