Bientôt un plan pour les agents souffrant de maladies chroniques

Santé au travail

Publié le 02/06/2023 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH, Toute l'actu Santé Social

Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, a annoncé, le 1er juin, des mesures d’accompagnement et de protection des agents ayant des maladies chroniques ainsi que pour les agents proches aidants. Un vaste plan qui n'a pour le moment aucun budget dédié.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Les maladies chroniques (cancer, pathologies cardiovasculaires, diabète…) sont si répandues qu’un Français sur cinq en serait atteint. Mais, parmi ceux qui sont toujours en activité, relativement peu osent en parler à leur employeur – seulement 50 % en cas de cancer –, selon une étude de la Fondation Publicis.

De ces enjeux, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, s’est emparé en lançant le 1er juin, à l’Hôpital Cochin, un plan d’accompagnement et de protection des agents atteints de l’une de ces affections de longue durée, qui s’appuie sur trois partenaires, la Ligue contre le cancer, l’Union prévention santé pour la fonction publique et le collectif « Je t’aide« .

Un guide en septembre

Le premier objectif est de mieux communiquer ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier