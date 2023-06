Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 27 mai au 2 juin sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Transitions locales – Les métropoles de Rennes et Bordeaux, ou encore le Parc naturel régional des Grandes Causses, figurent parmi les 44 lauréats du programme Territoire engagé transition écologique de l’Ademe. Comme l’explique l’Agence de la transition écologique, cette distinction récompense l’engagement de ces collectivités en faveur de la transition écologique, en particulier sur les volets climat-air-énergie et économie circulaire. Ce programme aide les territoires dans la planification de leurs actions via une offre socle et une offre sur-mesure. On retrouve, parmi les secteurs sur lesquels agir, la performance énergétique des bâtiments, la mobilité durable ou la politique d’achats responsables et durables. L’Ademe rappelle aussi que les collectivités sont à l’origine de 15% des émissions de gaz à effet de serre et qu’elles disposent de leviers pour agir sur 50% d’entre elles sur leur territoire.

Matières organiques – Alors que la stratégie nationale bas carbone prévoit de doubler la quantité de biomasse pour des usages énergétiques d’ici 2040, le Cese s’est emparé de la question. Dans un avis publié sur son site, le Conseil appelle à se poser la question des usages afin de préserver la biodiversité et tendre vers plus de sobriété selon certains d’entre eux. Autre enjeu : la gouvernance. Le Cese préconise ainsi une gouvernance interministérielle avec des cellules permettant d’établir des bilans régionaux ou locaux. Les Sraddet devraient aussi « devenir le lieu de débats et d’arbitrages sur les vocations productives de la région ». L’avis déplore en effet que les stratégies régionales ne soient pas cohérentes avec la stratégie nationale [lire aussi notre article].

Tourner en rond – Plus de 6500 « votants » ont participé à la consultation (nationale) de la mairie de Paris à propos de l’avenir du périphérique. Le projet présenté au grand public prévoit ainsi de réserver une voie de circulation au covoiturage et aux transports en commun après les JO de 2024. Mais, comme l’explique BFMTV, la grande majorité des votants ayant rejeté ce projet, la mairie de Paris a annoncé vouloir l’amender par rapport à la version initiale. Des arbitrages sont attendus d’ici mi-juillet. En tout cas, l’exécutif parisien ne prévoit pas d’abandonner son idée, dont le but est de réduire la pollution. Autre mesure envisagée : passer le périphérique de 70 à 50 km/h.

Zones d’influence – C’est à travers un reportage en Bretagne que France Culture rappelle les enjeux autour des zones humides. Après avoir constaté la disparition de la moitié d’entre elles, le département du Finistère s’est lancé, depuis quelques années, dans un grand programme de réhabilitation et de renaturation en passant, s’il le faut, par l’achat de terrains. Pour s’assurer qu’elles retrouvent bien leurs fonctions vitales, le Finistère collabore aussi avec des structures qui observent les insectes, la flore et les petits mammifères. Reste à sensibiliser le public car, selon le reportage, la majorité des zones humides sont encore situées sur des terrains privés [lire aussi notre article].

Bien agencé – Et de 9 ! Comme le signale Actu Environnement, la région Réunion a créé la 9e Agence régionale de la biodiversité (ARB) en collaboration avec l’OFB. Avec près de 300 espèces endémiques, dont 35% sont menacées, et 20% des récifs coraliens de l’île actuellement en danger, les enjeux ne manquent pas. Autre fait alarmant : 34 000 des 136 000 hectares de forêt sont en mauvais état. Parmi les plans d’action envisagée par l’ARB figure l’éducation populaire et des panneaux informatifs pour attirer l’attention des habitants de l’île.

En terrains connus – Selon la dernière étude annuelle sur les marchés fonciers ruraux, publiée sur le site de la Safer, les collectivités locales ont acquis 7000 hectares de terres agricoles en 2022, ce qui représente une progression de 61% en un an. Le développement des projets alimentaires ruraux pourrait expliquer cette tendance. La Safer a également noté une nette baisse de l’urbanisation des terres.

L’arroseur arrosé – Pour faire face à la période de sécheresse, la métropole de Bordeaux et son opérateur de transports en commun, Keolis, ont annoncé vouloir réduire l’arrosage des espaces végétalisés des voies de tram de 40%. Sud-Ouest explique que cette mesure sera accompagnée d’un nouveau système d’arrosage et de l’installation de capteurs d’humidité.

Et aussi…

Comment le quartier de La Défense essaie de lutter contre les phénomènes d’îlot de chaleur [L’Express] ;

Un cimetière lyonnais labellisé comme refuge pour les oiseaux [Le Progrès].