Le gouvernement prépare la phase 2 d’Action Coeur de ville

Publié le 02/06/2023 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France, TO non parus au JO

Annoncé fin novembre 2022, le second volet d'Action Coeur de ville est dans les starting blocks. Une instruction publiée le 31 mai précise les modalités techniques de la poursuite du programme, qui cette fois sera plus axé sur les entrées de ville, les quartiers de gare, et sur les projets de transition écologique.

