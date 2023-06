« La protection de l’enfance est un des sujets de préoccupation du Défenseur des droits »

Enfance

Publié le 02/06/2023 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social, France

Alors que le Comité des droits de l'enfant de l'ONU doit rendre sous peu ses observations sur le respect par la France de la Convention internationale, Marguerite Aurenche, cheffe du pôle Défense des droits de l’enfant explique quels sont les points que son institution a fait remonter aux Nations unies.

Le comité des droits de l’enfant des Nations unies doit présenter dans quelques jours ses observations finales sur le respect de la Convention internationale des droits de l’enfant. Le Défenseur des Droits a été entendu par les membres du comité en février. Quel a été votre message ?

Nous avons balayé la Convention et, sur chacun des droits, nous avons essayé de mesurer quelles étaient les avancées législatives ou des plans annoncés par le gouvernement mais aussi la réalité de leur application sur le terrain et les dysfonctionnements qui demeurent. Plus de 3 600 réclamations individuelles portent sur les droits de l’enfant chaque année : par des instructions ou de la médiation, nous essayons de voir s’il y a eu, ou pas, atteinte à un droit de l’enfant. Le nombre est ...