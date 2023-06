C’est un territoire pas comme les autres, constellé de grands syndicats intercommunaux régionaux qui rayonnent dans une multitude de domaines (Déchets, eau, assainissement…). Une zone où, en dehors du cas très à part de Paris, la notion de ville-centre n’existe pas. Une aire où les communes, très peuplées, disposent de services étoffés.

Difficile de faire moins adapté à l’intercommunalité à la mode de la loi Chevènement de 1999 que le cœur de l’agglomération parisienne !

Et, pourtant, le législateur a imposé une organisation aux forceps. D’établissements publics territoriaux dans le périmètre de la métropole du Grand Paris en grosses communautés d’agglomération en grande couronne, une tentative de rationalisation a vu le jour avec les lois MAPTAM et NOTRe de 2014-2015.

Thèmes abordés Intercommunalité

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.lagazettedescommunes.com/870049/ile-de-france-la-longue-marche-vers-lintercommunalite/" }, "headline": "Ile-de-France : la longue marche vers l’intercommunalité", "image": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/grandparis-310x205.jpg", "datePublished": "2023-06-01T15:57:21+00:00", "dateModified": "2023-06-01T15:57:21+00:00", "author": { "@type": "Person", "name": "Jean-Baptiste Forray" }, "publisher": { "name": "La Gazette des Communes", "@type": "Organization", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/themes/gazette_v5/images/header/logo_gazette_web_24872.svg" } }, "description": "Dans un rapport réalisé pour le compte d’Intercommunalités de France, Daniel Behar, Xavier Desjardins et Philippe Estèbe brossent un tableau en clair-obscur des établissements publics territoriaux et des grosses communautés d’agglomération du cœur de la région parisienne.", "isAccessibleForFree": "False", "hasPart": { "@type": "WebPageElement", "isAccessibleForFree": "False" }, "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector" : ".pageArticle__mainContent" } }