Simplification : Marlène Schiappa esquisse une feuille de route pour les associations

Publié le 01/06/2023 • Par Mathilde Elie • dans : France

©denyshutter - stock.adobe.com

Dans un courrier adressé ce jeudi 1er juin aux associations, la secrétaire d’Etat à l’Economie sociale et solidaire et à la Vie associative, Marlène Schiappa, dresse le bilan de la consultation lancée en début d’année sur la simplification associative et esquisse les contours d’une future feuille de route.

