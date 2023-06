Association d'élus

Les petites villes ouvrent le bal des congrès d’élus

Publié le 01/06/2023 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Twitter APVF

Réunie en assises les 1er et 2 juin à Millau, l’Association des petites villes de France (APVF) plaide pour un assouplissement du ZAN et une régulation de l'installation des médecins. Des demandes auxquelles Christophe Béchu et Agnès Firmin-Le Bodo n'ont que partiellement répondu.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Changement climatique

Décentralisation

Etat et collectivités locales

Urbanisme - aménagement