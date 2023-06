Réformes des retraites : à compléter pour la Cour des comptes, à abroger pour les syndicats

Retraites

Publié le 01/06/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu finances, Toute l'actu RH

Own work

Alors que l'intersyndicale appelle à faire pression sur les députés, dans la rue, le 6 juin, pour qu’ils votent un texte visant à faire abroger la réforme des retraites, la Cour des comptes publie un rapport alertant les parlementaires sur des points de cette loi à compléter : l’égalité femmes-hommes et l’équilibre financier de la caisse de retraite des agents des collectivités.

C’est un double appel que l’intersyndicale contre la réforme des retraites vient de lancer, le 30 mai, par voie de communiqué : un appel public, d’abord, à participer, le 6 juin, à la 14e journée de manifestation et de grève contre cette réforme, mais aussi un appel aux députés pour qu’ils votent, deux jours après soit le 8 juin, la proposition de loi déposée par le groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (Liot) et visant à la faire abroger.

Une abrogation que le front syndical juge « indispensable » pour « avancer enfin sur les préoccupations des travailleurs et travailleuses », à commencer par les rémunérations. « L’État doit aussi montrer l’exemple en augmentant le point d’indice dans la Fonction publique », revendiquent-ils.

