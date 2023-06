Inégalités de genre à l’école : ces collectivités qui sensibilisent les enfants et les jeunes

Prévention

Publié le 01/06/2023 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, Bonnes pratiques Education et Vie scolaire, France

Les collectivités ont un rôle important à jouer dans la prévention des stéréotypes et des violences liées au genre. En s’appuyant sur des acteurs locaux, certaines mettent en œuvre des politiques ambitieuses à l’attention des enfants et des jeunes.

Enfance et famille

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Si l’école est le premier lieu de circulation et de reproduction des stéréotypes générateurs de sexisme, elle faillit à ses obligations en matière d’éducation à la sexualité. Moins de 15 % des élèves bénéficient de séances d’éducation à la sexualité pendant l’année scolaire à l’école et au lycée, alors que trois séances sont prévues par la loi, dénonce un rapport de l’inspection générale de l’éducation (1). Pour remédier à cela, les collectivités ont un rôle à jouer. « Elles peuvent fournir des ressources, ou mettre à disposition des écoles, collèges et lycées, des acteurs associatifs pour engager des actions de prévention », conseille Frédéric Bouet, coordonnateur de l’Agora-MDA une structure multi-partenariale unique en France, portée à la fois par le Centre hospitalier de ...