Avec le temps va, tout s’en va

[EDITORIAL] Transition écologique

Publié le 02/06/2023 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Le climat est à l'ordre du jour avec la publication récente du rapport de l'économiste Jean Pisani-Ferry sur les incidences économiques et la feuille de route de la Première ministre pour la planification écologique. Le temps presse pour s’engager sur la voie de la transition écologique : faire en dix ans ce qui a été ébauché en trente ! Et le fonds vert, doté de 2 milliards, n’y suffira pas.

Faire en dix ans ce que nous avons eu de la peine à faire en trente : le rapport de l’économiste Jean Pisani-Ferry consacré aux « incidences économiques de l’action pour le climat », publié le 22 mai, montre combien la marche est haute, mais aussi combien le temps presse pour s’engager sur la route de la transition écologique. Et combien il va falloir investir : 34 milliards d’euros supplémentaires d’investissements publics par an… le fonds vert doté de 2 milliards n’y suffira certainement pas.

Objectifs chiffrés

Un an après le début du second quinquennat d’Emmanuel Macron, le chantier colossal de la transition écologique semble enfin ouvert – entrouvert, diront les plus critiques, alors que les mesures concrètes se font toujours attendre. Le 22 mai, également, la Première ministre, ­Elisabeth ­Borne a présenté, devant le Conseil national de la transition écologique et les associations d’élus, sa feuille de route pour la planification écologique. Des objectifs chiffrés de diminution des gaz à effet de serre ont été assignés par secteur – les bâtiments devront réduire leurs émissions de 53 % par rapport à 2022, l’énergie de 42,5 % et l’industrie de 37,5 %. Il va falloir enclencher une baisse deux fois plus importante dans les huit prochaines années que celle réalisée en plus d’une trentaine d’années… La moitié de cet objectif est attribuée aux entreprises, un quart aux ménages et un quart aux collectivités.

Attente

Des collectivités, dont une partie ont déjà établi leur propre feuille de route dans leur plan climat-air-énergie et réalisé leur Giec local, participent aux programmes « territoires pilotes » lancés par le gouvernement et ses agences. Au-delà des objectifs, elles attendent des outils concrets. De ce côté-là, il faudra attendre fin juin, voire le projet de loi de finances pour 2024. Quand on observe le temps mis par le ministère de la Transition écologique pour trouver une issue au casse-tête du zéro artificialisation nette, on ne peut que douter de l’accélération souhaitée par Jean Pisani-Ferry. Publiés en avril 2022, les décrets d’application de la loi « climat et résilience », immédiatement contestés, devaient être réécrits. Un an et deux propositions de lois plus tard, les tractations politiciennes sont toujours en cours…

Cet article est en relation avec le dossier