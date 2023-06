Montagne

Grâce à la mobilisation de stations, une filière de traitement des skis usagés émerge

Pilotée par l’éco-organisme agréé pour mettre en place une filière de tri, de recyclage et de valorisation des articles de sports et de loisirs, la première grande collecte de skis, chaussures et casques vient de s’achever dans 42 points en stations. Les collectivités, notamment alpines, ont été nombreuses à se mobiliser. Tout reste à présent à faire pour améliorer le devenir de ces déchets.

