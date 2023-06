« Nous accueillons à La Baule des immigrés climatiques venus de la Côte d’Azur »

Les demandes de biens sont en forte hausse. Les gens sont prêts à consacrer davantage d’argent pour leur logement. Ils font le choix de la qualité de vie, parfois au détriment de leur niveau de vie. Il y a une forme de désurbanisation de notre pays, de décentralisation par le bas. Ce n’est pas l’État qui initie cela, mais les Français. Il y a un effet Côte Ouest, de Saint-Malo jusqu’à Biarritz. Nous avons demandé au conseil municipal un nouveau surclassement de notre ville (pour l’attribution des dotations de l’État, ndlr). Nous passons de 18 000 habitants l’hiver à 180 000 l’été. Nous avons aussi de plus en plus de gens qui vivent à La Baule à l’année du jeudi au lundi grâce au télétravail.

Thèmes abordés Aménagement du territoire

