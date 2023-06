Réaliser un exercice pour tester son plan communal de sauvegarde

FICHE PRATIQUE ENVIRONNEMENT-RISQUES

réagir BELPRESS - MAXPPP

Dans les deux fiches précédentes (10/120 et 10/122) sur l'élaboration des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde, nous avons vu que dès 2004, les bases de l'organisation de la gestion des événements majeurs étaient posées. Mais les praticiens savent que pour ce type de travail, si la théorie est utile, la réalité en situation de crise peut être très différente. L'objet de cette fiche est de présenter les objectifs, les différents types d'exercices possibles et différentes phases d'une simulation. Un zoom sera fait sur la nécessité d'une bonne communication en cas d'événements majeurs de sécurité civile. Cette phase doit être bien préparée et testée également.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Risques naturels et technologiques

Sécurité civile