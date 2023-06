Les jardins partagés : des havres de biodiversité en ville

FICHE PRATIQUE ENVIRONNEMENT-RISQUES

Les jardins partagés connaissent un succès croissant depuis une vingtaine d'années. Venus de Suisse et d'Amérique du Nord, ils sont nés à Lille en 1997, sous le nom de jardins communautaires, puis aménagés à Paris et dans d'autres agglomérations à partir de 2002. Cette fiche présente leurs principaux atouts et les aides financières pouvant être accordées aux collectivités pour mener ces projets.

