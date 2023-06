Les marchés globaux de performance

Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 10 au 16 juin sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports... ...

Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité, revient dans le détail, pour La Gazette, sur le plan France Ruralités annoncé par la Première ministre le 15 juin à Saulgé, dans la Vienne. Un dispositif d'ingénierie pour ...

La mission « flash » conduite par deux députés pour dresser un bilan de la tempête Alex sur les vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie a rendu ses conclusions le 14 juin dernier. Saluant globalement la réactivité des territoires, elle propose ...

Notre sélection de textes officiels, jurisprudence et réponses ministérielles intéressant les cadres de la filière technique, publiées par le Club Techni.Cités et sur Lagazette.fr entre le 9 et le 15 juin 2023. ...