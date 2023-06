[Fiches pratiques de la police territoriale] Comportement professionnel

Publié le 07/06/2023 • Par Vincent Champenois • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

La présente fiche expose les dispositions du code pénal applicables en matière de lutte contre les outrages sexistes et sexuels qui relèvent, depuis le 1er avril 2013, des compétences des policiers municipaux.

Chiffres-clés L'outrage sexiste et sexuel est une contravention de la 5e classe.

Amende forfaitaire : 150 € (minorée), 200 €, 450 € (amende forfaitaire majorée).

Contravention d’outrage sexiste et sexuel

L’article 14 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur a abrogé le titre II du livre VI du code pénal dans lequel figurait l’article 621-1 relatif à l’outrage sexiste. Cet article sanctionnait d’une contravention de la 4e classe l’outrage sexiste et sexuel non aggravé. Le décret n° 2023-227 du 30 mars 2023 relatif à la contravention d’outrage sexiste et sexuel a créé un nouvel article dans le code pénal, l’article R. 625-8-3 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2-2 et 222-33-2-3, d’imposer à une ...

