[Fiches pratiques de la police territoriale] Compétences

Les cadres juridiques applicables au garde champêtre

Publié le 20/06/2023 • Par Cécile Hartmann • dans : A la Une prévention-sécurité, Fiches pratiques de la police territoriale

FNGC

Le garde champêtre est le seul agent verbalisateur qui est à la fois agent de police judiciaire adjoint et agent ayant des missions de police judiciaire. Cette fiche rappelle la complexité de la coexistence de textes codifiés dans le code de la sécurité intérieure qui renvoie au code de procédure pénale (articles 21/3° et R. 15-33-29-3 ; articles L. 521-1, L. 522-3 et R. 521-1).

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Police municipale