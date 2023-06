La maison d’insertion lyonnaise pour l’emploi mobilise les entreprises

Social

Publié le 06/06/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Bonnes pratiques santé social, France, Innovations et Territoires

Grâce à un groupement d’intérêt public unique en France, la métropole de Lyon et ses partenaires s’unissent pour le retour à l’emploi des personnes en difficulté.

Chiffres-clés Budget : 6,7 M€, qui comprennent les subventions – métropole de Lyon et cinq communes, Etat, fonds social européen – et les moyens communaux mis à disposition.

Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi de Lyon (MMIE) : à lire le nom de cette structure rhodanienne, on pourrait croire à une simple maison de l’emploi intercommunale. Elle est en réalité bien plus. Elle a bien été lancée, en 2019, sur cette base, mais la métropole de Lyon, chargée des compétences « insertion » et « développement économique » sur son territoire, a souhaité en élargir le périmètre et les missions. Le groupement d’intérêt public (GIP) créé pour la porter a, en effet, associé d’emblée aux représentants de cette collectivité ceux de l’Etat, de la région Auvergne – Rhône-Alpes, de Pôle emploi, des chambres consulaires, de bailleurs sociaux et de 18 communes dont les plans locaux pour l’insertion et l’emploi (Plie) s’achevaient.

S’y ajoutent ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier