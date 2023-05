Logement d’abord : toujours dans l’attente d’un deuxième plan

Hébergement

Publié le 31/05/2023 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Le Réseau des acteurs de l’habitat organisait, le 25 mai, une webconférence consacrée au bilan et aux perspectives du Logement d’abord. Malgré des avancées, les inquiétudes sont vives, dans le contexte d’une crise généralisée du logement. Et le deuxième volet du plan quinquennal n’est toujours pas annoncé.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Politique nationale territorialisée, lancée en 2018 sur 44 territoires de « mise en œuvre accélérée », le Logement d’abord repose sur un partenariat rapproché entre Etat, collectivités, associations, bailleurs sociaux. Tous étaient représentés lors de la conférence organisée par le Réseau des acteurs de l’habitat.

Selon Sylvain Mathieu, Délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL), le plan quinquennal du Logement d’abord a permis à 440 000 personnes d’accéder au logement depuis la rue ou l’hébergement d’urgence. Malgré ce qu’il estime comme un succès, des progrès restent à faire, et les moyens pour un changement d’échelle sont espérés par tous. Cependant, l’annonce du second plan se fait attendre. « Je suis très impatient de découvrir le Logement d’abord 2, son ...