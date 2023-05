Accueil

Justice

Comment se préparer à une audition pénale

Publié le 31/05/2023 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

JP Martin

La faible proportion de condamnations pénales des élus et des agents publics ne doit pas les conduire à minimiser la probabilité d'être convoqués à une audition pénale, même en qualité de témoin. La préparation en amont de cette éventuelle audition permet d'éviter des désagréments à court terme et des poursuites pénales à plus long terme. Explications.

Samuel Dyens et Julia Rotivel Avocats - Cabinet Goutal, Alibert et associés