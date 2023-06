Evénements sportifs internationaux : des collectivités « meilleures, ensemble »

Sport

Publié le 01/06/2023 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

L’association Territoires d’Evénements sportifs (TES) s’est fixée comme objectif de mutualiser l’expertise des collectivités impliquées dans la préparation de grands événements sportifs internationaux (GESI). Et au passage, de défendre des intérêts communs face à des organisateurs souvent puissants et exigeants.

Etat et collectivités locales

« Nous mettons vraiment les mains dans le cambouis », sourit Mathieu Hanotin, « Nous » ? Les membres de Territoires d’événements sportifs (TES), association d’élus et de techniciens, que le maire PS de Saint-Denis préside depuis fin 2020 et dont la percée se mesure notamment à la progression de son budget : passé de 40 000€ à 500 000€ en trois ans !

Son origine remonte à 2012, époque où la structure se nomme le Club des Sites. Elle regroupait les 10 villes-hôtes de l’Euro 2016 de football. L’idée : se rassembler pour préparer cette compétition et constituer un contrepoids coordonné et uni face à l’État et à l’UEFA, exigeant propriétaire de l’épreuve.

« Le bilan fut très positif », rembobine Antoine Chines, alors directeur des Grands événements à la ville de Paris, devenu aujourd’hui délégué ...