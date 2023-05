Industrie verte : les acheteurs publics sur leur faim

Commande publique

Publié le 30/05/2023 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, France

Quelques jours après la présentation du projet de loi Industrie verte, la Gazette a interrogé des acheteurs publics pour avoir leur avis. Si aucune des mesures « commande publique » ne semble s’accompagner de difficultés significatives concernant leur potentielle mise en œuvre, cela n'empêche pas certaines d’entre elles d’attirer les critiques.

« Un texte pas inutile ». « La suite logique ». « Des mesures pas révolutionnaires ». Deux semaines après la présentation du projet de loi Industrie verte, on sent les acheteurs publics circonspects concernant les différents articles relatifs à la commande publique.

Christophe Amoretti-Hannequin, directeur finance responsable et achats chez France urbaine, précise : « Les mesures vont globalement dans le bon sens, mais il n’y a pas d’avancée substantielle ». Céline Faivre, directrice de mission au cabinet de conseil Sémaphores et déléguée régionale au CNA, est à peine plus clémente : « Ces mesures ne sont pas révolutionnaires. Elles s’inscrivent dans la continuité de la loi Climat et Résilience. Leur objectif est d’accélérer le mouvement, ce qui semble opportun considérant l’urgence ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne