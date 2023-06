Commande publique : Nancy invente une calculette « impact carbone »

Achats responsables

Publié le 01/06/2023

A l’occasion d’un marché d’achat de panneaux de bois, la collectivité a développé en interne un outil qui lui permet de calculer et de comparer l’empreinte carbone des offres proposées par les candidats.

Un calculateur d’empreinte carbone. C’est l’outil original imaginé par Nancy, encore sans équivalent dans les collectivités, pour acheter plus vert et si possible plus local.

L’impulsion a été donnée par les élus il y a près de deux ans, à l’occasion de la présentation par le service de la commande publique d’un futur marché d’achat de panneaux de bois destiné au centre technique municipal. Lors de cette réunion, les membres de la commission d’appel d’offres ont suggéré d’essayer de privilégier du bois local, venu des Vosges par exemple, plutôt que des produits qui auraient fait plusieurs fois le tour de la planète.

Pas d’achat local

En réponse, les services ont rappelé qu’il était interdit de flécher la commande publique vers un achat local, mais n’ont pas pour autant éludé la question ...