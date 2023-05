Le gouvernement va-t-il étendre l’accès au Pass’Sport aux foyers ruraux ?

ACCÈS À LA PRATIQUE SPORTIVE

Publié le 30/05/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Veille juridique acteurs du sport

Réponse du ministère des Sports et des jeux Olympiques et Paralympiques : Favoriser la pratique d’une activité physique et sportive pour tous est une priorité pour le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques et le dispositif Pass’Sport participe à l’atteinte de cet objectif. Il a permis, en 2021, a plus d’un million de jeunes de pratiquer une activité sportive dans un club pendant un an.

Fort de son succès, le dispositif a été reconduit en 2022 avec de nouveau 100 M€ et a bénéficié, selon un bilan provisoire, à plus de 1,2 million de jeunes. Il s’adresse aujourd’hui aux associations sportives affiliées aux fédérations agréées par le ministère chargé des sports, aux associations sportives agréées domiciliées dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) ainsi que, depuis cette année et à titre expérimental, aux structures du secteur du loisir sportif marchand des départements du Nord, Pas de Calais, Essonne, Seine Saint Denis et Seine et Marne, pour la diversification de l’offre sportive.

Une évaluation du dispositif 2022 est actuellement en cours afin de décider d’éventuels ajustements du dispositif en 2023 notamment sur les territoires ruraux et ultra-marins, qui font l’objet d’une attention particulière de la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.