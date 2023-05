Les professionnels du chiffre s’invitent dans la comptabilité publique (1/3)

Qualité comptable

Publié le 30/05/2023 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Déjà présents auprès des collectivités territoriales, experts-comptables et commissaires aux comptes pourraient à l’avenir accroître leur activité au sein du secteur public local, à la faveur notamment des nouvelles exigences qui lui sont faites en matière de fiabilité comptable. Enquête en trois volets dont nous publions cette semaine le premier épisode.

Rien n’est encore acquis, puisque la décision incombera dans quelques mois au Parlement après remise d’un rapport de la DGFiP. L’élargissement de la certification des comptes aux plus grandes collectivités semblent cependant se dessiner. C’est en tout cas la voie qu’encourage la Cour des comptes dans son bilan du 5 janvier 2023 de l’expérimentation de la certification, initiée en 2016 dans 25 collectivités territoriales.

Cabinets privés sollicités

Certification des comptes ou modalités alternatives d’audit comptable, mais aussi mise en œuvre en début d’année du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics sont autant de chantiers sur lesquels les cabinets de conseil et d’audit sont de plus en plus sollicités. « La certification, qui concerne les plus grosses structures, est un ...

