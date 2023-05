[Prix de l’industriel du territoire] Minitubes voit toujours plus grand

TERRITOIRES & INDUSTRIE / 2e étape : Isère

Publié le 30/05/2023 • Par Auteur associé • dans : Dossiers d'actualité

L'entreprise Minitubes basée à Grenoble agrandit son site de production pour accompagner son développement. Elle a reçu le prix de "l'industriel qui développe son territoire" lors de l'étape de Territoires & Industrie, événement co-organisé par L'Usine Nouvelle et La Gazette des communes, le 25 mai à Villard-Bonnot (Isère).

Minitubes mais maxi développement. Sur ces deux dernières années, l’entreprise spécialisée dans la production de petits tubes métalliques de haute précision et d’assemblages tubulaires a connu une croissance de son chiffre d’affaires de 32 %. Ses secteurs d’activité ? Le médical à 90 % (implants cardiovasculaires, cathéters ou aiguilles de diagnostic in vitro) mais aussi l’industrie de pointe (aérospatial, aéronautique, automobile…).

La société compte aujourd’hui 750 personnes sur son site, basé dans la zone d’activité TechniSud, à Grenoble, et entend recruter une centaine de collaborateurs supplémentaires d’ici la fin de l’année 2023. Une croissance tirée par l’export, qui représente 90 % de son activité (les Etats-Unis étant son premier marché tandis que la Chine et l’Inde connaissent un fort essor).

Ce développement significatif a conduit Minitubes à initier un projet d’extension industrielle en 2018, sur le point d’être finalisé. Objectifs : améliorer la capacité de production, la productivité mais également les conditions de travail. Concrètement, ce plan, soutenu par “France Relance”, s’est traduit par la création d’une nouvelle zone logistique, un agrandissement de plus de 7 000 m2 (dont 2 000 m2 recouvert d’une toiture végétalisée), la construction d’une cafétéria et d’un parking à vélos de 250 places et la réfection des locaux existants. Sans compter l’investissement dans de nouveaux équipements et l’intégration d’un nouveau banc de production 100 % automatique, de type cobotique. De quoi répondre à la croissance future.

