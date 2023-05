[Prix de la pépite] Synapcell détecte l’efficacité des futurs médicaments

TERRITOIRES & INDUSTRIE / 2e étape : Isère

Publié le 30/05/2023 • Par Auteur associé • dans : Dossiers d'actualité

SynapCell a reçu le "prix de la pépite industrielle de demain" lors de l'étape de Territoires & Industrie de Villard-Bonnot, près de Grenoble, le 25 mai.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Une leçon de ténacité. Née en 2005 au sein de la pépinière Biopolis, à La Tronche (Isère), Synapcell a mené durant de nombreuses années des recherches sur les pathologies du cerveau afin de développer sa solution. «Apporter une rupture dans la découverte de médicaments et réussir à convaincre l’industrie pharmaceutique prend du temps», souligne Yann Roche, son directeur général.

Le métier de l’entreprise, installée depuis 2018 à Saint-Ismier, en périphérie de Grenoble ? Évaluer l’efficacité thérapeutique des molécules des laboratoires, via une technologie de pointe qui repose sur l’activité électrique cérébrale. Autrement dit, elle aide à prédire le potentiel des médicaments en cours de développement dès l’étape préclinique. Un potentiel gain de temps et d’argent significatif pour les groupes pharmaceutiques. «On a parfois le rôle d’apporteur de mauvaise nouvelle mais il vaut mieux éliminer rapidement les mauvais candidats pour se concentrer sur les meilleurs», précise ce titulaire d’un doctorat en biologie, comme son associée Corinne Roucard.

Une patience qui porte aujourd’hui ses fruits : Synapcell a réalisé plus de 4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, soit une progression de 70 % en un an. La quasi-totalité de l’activité est réalisée à l’export (50 % en Amérique du nord, 40 % en Europe et 10% en Asie). Leader mondial dans le domaine de l’épilepsie, la société iséroise s’intéresse à d’autres maladies neurodégénératives, comme Parkinson ou Alzheimer. Les effectifs, eux, sont passés de 25 à 40 salariés sur la dernière année… ce qui oblige Synapcell à agrandir son laboratoire de 500 m2.

Kévin Badeau

Cet article est en relation avec le dossier