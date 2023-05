[Prix de la relocalisation] La Compagnie du riz crée son atelier de transformation

TERRITOIRES & INDUSTRIE / 2e étape : Isère

Publié le 30/05/2023 • Par Auteur associé • dans : Dossiers d'actualité

La Compagnie du riz a reçu le prix de la réindustrialisation/relocalisation lors de la deuxième étape de la tournée "Territoires & Industrie" le 25 mai à Villard-Bonnot près de Grenoble. Cet importateur a créé un atelier de transformation éco-conçu à Le Versoud.

D’importateur à fabricant-transformateur. Voici le cheminement que la Compagnie du riz est en train de réaliser. Créée en 2003 par Magali Bryla, une fille d’agriculteurs, la société iséroise a commencé par importer du riz biologique dans une logique de commerce équitable. Avant d’élargir progressivement sa gamme à la street food asiatique bio, commercialisée sous sa marque “Autour du riz” auprès de magasins bio ou de restaurateurs.

L’entrepreneuse, qui a notamment participé au lancement de la gamme Carrefour Bio à ses débuts, décide alors de remonter la chaîne de valeur. Après l’internalisation de la préparation des commandes et du stockage, l’entreprise d’une vingtaine d’employés (13 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022) aura fini d’aménager d’ici l’été 2023 un atelier de production de tagliatelles thaïes de riz, au Versoud, à une quinzaine de kilomètres de Grenoble. Une première en Europe à en croire la dirigeante.

Ce projet représente un investissement total de 7,5 millions d’euros, dont 400 000 euros issus du plan France Relance. Il comprend la construction d’un bâtiment éco-conçu de 4 300 m2 hébergeant, outre l’espace de production et de conditionnement, des bureaux, un entrepôt de stockage et une boutique. De quoi diminuer l’empreinte carbone et le coût du fret maritime de l’entreprise tout en imaginant de nouvelles opportunités. La Compagnie du riz envisage ainsi de développer son propre emballage recyclable et, grâce à ce nouveau savoir-faire rapatrié en France, de dénicher de nouveaux marchés à l’export.

Kévin Deniau

Cet article est en relation avec le dossier