La place du « mérite » dans la fonction publique

Publié le 30/05/2023 • Par Julie Krassovsky • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

La Fonction publique s’interroge sur ses propres normes d’évaluation des candidats et un système de concours qui dissuade certains de postuler dans le secteur public. Vus et entendus lors de la quatrième et dernière rencontre du cycle « Dialogues autour de la fonction publique. Histoire, sciences sociales et pratiques RH ».

